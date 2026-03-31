«Халяль открывает экспорт»: о чем говорили на сходе предпринимателей татарских сел России

В Татарстане прошел XIV Всероссийский сход предпринимателей татарских сел, объединивший представителей малого бизнеса, фермеров и власти. За три дня участники обсудили развитие сельских территорий, познакомились с практиками районов и уделили особое внимание халяль-индустрии, которая в этом году стала центральной темой форума.





«Предпринимательство в селе – это тоже творчество»

XIV Всероссийский сход предпринимателей татарских сел прошел в Татарстане с 29 по 31 марта. В нем приняли участие представители малого бизнеса, фермерских хозяйств, личных подворий и органов власти. Форум стал площадкой для обмена опытом и обсуждения развития сельских территорий, а также местом прямого диалога предпринимателей с государственными структурами.

Программа трехдневного схода была насыщенной. В первый день в Академии наук Татарстана после официального открытия участники работали на дискуссионных площадках, где обсуждали вопросы сельского хозяйства и развитие халяль-индустрии – ключевой темы форума в 2026 году.

Во второй день предприниматели выехали в Тукаевский и Сармановский районы. Как рассказал «Татар-информу» заместитель руководителя исполкома Всемирного конгресса татар (ВКТ) Ирек Шарипов, для участников подготовили несколько тематических маршрутов: животноводство и племенное дело, растениеводство, переработка и хранение овощей, птицеводство, а также развитие социальной инфраструктуры на селе.

В Сармановском районе акцент сделали на личных подворьях, в Тукаевском – на социальной инфраструктуре и агропроизводстве. Район является одним из ключевых поставщиков сельхозпродукции для Набережных Челнов.

«Предпринимательство в селах – это тоже творчество. У каждого свой путь развития. Мы видим, что наряду с личными подворьями должны существовать и коллективные хозяйства, и большие инвесторы. <…> Выбор должен быть всегда. Нам интересно показывать, что поле деятельности существует для всех форм предпринимательства», – рассказал Шарипов.

После выездной программы в районах участников схода ждала культурная часть. В театре имени К. Тинчурина состоялся гала-концерт фестиваля-конкурса «Народные жемчужины», который второй год подряд проводит фонд имени Р. Вагапова.

«Даже гордость берет за нашу республику – нет таких форумов ни в СНГ, ни в России»

Заключительное мероприятие схода прошло в бальном зале КРК «Корстон». Перед официальным началом в фойе собрались приглашенные гости, ожидавшие прибытия руководителя республики.

«Четверть населения республики живет на селе, и мы видим, что значительная часть предпринимателей малого и среднего бизнеса – около 20 тыс. – работает именно там», – рассказал корреспонденту помощник Раиса Татарстана, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

По его словам, предприниматели на селе зачастую более терпеливы в решении возникающих вопросов. Однако в прошлом году число обращений выросло из-за введения обязательной маркировки товаров легкой промышленности. Вопрос оперативно вынесли на уровень Раиса республики, а затем и Председателя Правительства России.

Перед началом пленарного заседания Раису РТ Рустаму Минниханову показали выставку-ярмарку продукции и изделий народных промыслов из российских регионов.

Выставка начиналась уже в фойе – с баннера с цитатой Евгения Евтушенко: «В Пензе вся история России, вся ее таинственная даль. Если тебя в Пензу пригласили, это как почетная медаль».

Далее вдоль стены разместились столы с продукцией из Пензы: безалкогольной медовухой, выпечкой, мясной и консервированной продукцией, изделиями легкой промышленности и резными фигурами из дерева.

У входа на основную экспозицию был установлен стенд с информацией о XVI Всероссийском сельском Сабантуе. Он пройдет 26–27 июня в селе Малый Труев Пензенской области – на малой родине татарского писателя Аделя Кутуя.

В основном выставочном зале гостей встречали начальник Комитета по работе с татарскими краеведами ВКТ Альберт Бурханов, здесь расположился стенд с разнообразными краеведческими изданиями. За ним располагалась небольшая галерея картин творческой группы «Тамга», объединяющей художников-авангардистов и этнофутуристов. О работах посетителям рассказывал челябинский художник, руководитель группы Хамза Шарипов.

Центральной частью экспозиции стала ярмарка продукции сельского предпринимательства.

«Не просто приятно, а даже гордость берет за нашу республику – нет таких форумов ни в СНГ, ни в России. Смотрите, на каком уровне у нас в Татарстане сельское хозяйство! Красивые слова могут звучать в Париже и Нью-Йорке, а в Казани ценят лишь поступки. Зачем говорить красивые слова, когда можно доказать делами?» – заявил председатель Татарской национально-культурной автономии Москвы Фарит Фарисов, делясь своими впечатлениями о выставке с «Татар-информом».

После осмотра экспозиции Раис Татарстана Рустам Минниханов поприветствовал участников схода и занял место в президиуме. Рядом с ним находился почетный гость – руководитель Федеральной службы по аккредитации Дмитрий Вольвач.

Пленарное заседание модерировал заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета ВКТ Василь Шайхразиев.

Среди участников в зале также были муфтий республики, председатель Духовного управления мусульман Татарстана Камиль Самигуллин, министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров и советник главы Национального совета ВКТ Зиля Валеева.

«Аккредитация Комитета «Халяль» ДУМ РТ – исторический шаг»

Основную часть пленарного заседания заняли выступления предпринимателей из Оренбургской и Свердловской областей, Пермского края, а также республик Удмуртия и Башкортостан.

Они рассказали о развитии своих хозяйств – от небольших инициатив до крупных предприятий, создании рабочих мест и участии бизнеса в благоустройстве родных сел.

Слова приветствия от Верховного муфтия России Талгата Таджуддина передал председатель ДУМ Пензенской области Ислам Давыдов.

В свою очередь заместитель председателя Правительства Пензенской области Алмаз Хакимов напомнил о предстоящем сельском Сабантуе и отметил: «Пример Татарстана в поддержке села для Пензенской области является образцом для подражания».

Ключевой темой схода в этом году стала индустрия халяль. Особое внимание к ней связано в том числе с прохождением Комитетом по стандарту «Халяль» ДУМ РТ проверки Федеральной службы по аккредитации на соответствие требованиям ГОСТ.

От имени коллектива Роскачества участников форума поприветствовал руководитель организации Максим Протасов. Он подключился к мероприятию в онлайн-формате.

«Именно в малом бизнесе и на сельских территориях рождается продукт, который впоследствии становится лицом региона и страны», – отметил он в своем обращении.

Протасов отметил, что тема «халяль» уже стала значимой частью повестки Роскачества. Он также напомнил, что Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ стал первым региональным органом сертификации, получившим аккредитацию Федеральной службы по аккредитации.

«Это важный шаг для всей отрасли», – подчеркнул он.

В свою очередь Дмитрий Вольвач заявил: «Мы понимаем, что сегодня существует значительный спрос на халяльную продукцию как внутри страны, так и за рубежом».

Он подчеркнул, что государство поддерживает индустрию халяль на высоком уровне, и сейчас ключевая задача – выстроить систему, соответствующую как международным, так и российским стандартам. Аккредитацию Халяль-комитета ДУМ РТ Вольвач назвал историческим шагом.

«Это тот самый случай, когда нам, возможно, впервые удалось объединить строгие требования государственного стандарта и глубокое духовное знание», – отметил он.

Дмитрий Вольвач вместе с Рустамом Миннихановым и Василем Шайхразиевым вручил свидетельство об аккредитации Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ его руководителю Аббясу хазрату Шляпошникову. Также были вручены сертификаты соответствия стандартам «Халяль» АО «Зеленодольский молокоперерабатывающий комбинат», ООО «ИТЛЕ-КИТЧЕН» и ООО «Чисто Фри».

«Вы не только развиваете свое дело, но и поддерживаете родные села»

Пленарное заседание традиционно завершилось выступлением Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Он поблагодарил участников схода за внимание к площадке.

«Сегодня в России насчитывается 4,2 тысячи татарских сел. Мы рады каждой встрече с вами. Отдельная благодарность Всемирному конгрессу татар за высокий уровень организации мероприятия», – сказал он.

Он отметил, что сегодня Россия активно сотрудничает с исламским миром.

«Благодаря дальновидной позиции нашего Президента РФ Владимира Путина Россия сегодня является наблюдателем в Организации исламского сотрудничества (ОИС). Мы видим, что мусульманские государства не отвернулись от нашей страны. В сотрудничестве с партнерами развиваются инструменты исламского банкинга и индустрия халяльного образа жизни. Халяль – важнейшее направление, открывающее новые экспортные возможности. Эта тема также традиционно занимает ключевое место в деловой программе KazanForum», – подчеркнул Раис Татарстана.

Обращаясь к делегатам, Рустам Минниханов поблагодарил их за вклад в сохранение национальной идентичности.

«Вы не только развиваете свое дело, но и поддерживаете родные села, сохраняете традиции, культуру и язык. Вы – пример, мы вами гордимся», – сказал он.

Затем Раис Татарстана вручил ряд государственных наград республики. В частности, орденом «Дуслык» награжден председатель организации «Конгресс татар Кировской области» Равиль Нургалеев.

В прошлом году на форуме «Деловые партнеры Татарстана» он рассказывал, что его предприятие – ООО «Молот-Оружие» – семь лет назад находилось на грани банкротства. После финансового оздоровления компания не только восстановила работу, но и направляет гуманитарную помощь в зону спецоперации на сотни миллионов рублей.

Тогда же Нургалеев вручил Раису Татарстана подарочный сертификат на получение 25 гладкоствольных карабинов.

Медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» Рустам Минниханов вручил представителю Региональной национально-культурной автономии татар Нижегородской области Шамилю Нуриманову.

Медали Республики Татарстан «За доблестный труд» удостоена ведущий консультант сектора межрегионального сотрудничества Министерства образования и науки РТ Альфия Ахатова.