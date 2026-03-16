Комитет по стандарту халяль ДУМ РТ прошел проверку на соответствие требованиям ГОСТ

Комитет по стандарту халяль Духовного управления мусульман РТ прошел проверку Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитации) на соответствие требованиям ГОСТ Р 70402-2024. На данный момент это единственный орган по сертификации халяль в России, соответствующий новому национальному ГОСТу, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

В ходе аккредитации комитет прошел проверку на наличие системы управления качеством, процедур аудита халяль и механизмов контроля беспристрастности, на компетентность персонала и наличие необходимых документов. Был проведен анализ внутренней структуры на наличие в организации аудиторов, технических экспертов по исламским вопросам, технических экспертов по сертификации халяль.

Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ работает с 1999 года. На данный момент сертификация комитета признана в 22 странах, что упрощает экспорт российских товаропроизводителей на внешние рынки. Комитет по стандартам халяль ДУМ РТ имеет международную аккредитацию по стандартам SMIIC, официальную аккредитацию Департамента исламского развития Малайзии (JAKIM), аккредитацию Международного аккредитационного центра Объединенных Арабских Эмиратов в Дубае – EIAC (Emirates International Accreditation Centre).

ГОСТ Р 70402-2024 – это новый российский национальный стандарт, который устанавливает требования к органам по сертификации халяль и действует с 3 февраля текущего года. ГОСТ разработан с учетом международных стандартов в сфере халяль – Организации по стандартизации Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GSO) и Института стандартизации и метрологии исламских государств (SMIIC) Организации исламского сотрудничества (OIC), а также базового международного стандарта ISO/IEC 17065.