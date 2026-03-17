Общество 17 марта 2026 21:27

Муфтий Татарстана рассказал о планах создать «халяльную лабораторию»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель Духовного управления мусульман Татарстана, муфтий Камиль хазрат Самигуллин рассказал «Татар-информу» о планах создать лабораторию и центр «халяль» после прохождения Комитетом по стандарту «халяль» ДУМ РТ проверки Федеральной службы по аккредитации на соответствие национальному стандарту ГОСТ.

«Есть много компаний, которые дают документ соответствия. То есть люди просто договорились, пожали руки – вы им доверяете? Наша структура стала органом сертификации, то есть ее признает государство, и пока что это единственный орган сертификации [соблюдения стандартов] "халяль"», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» муфтий Камиль хазрат.

Он не исключил, что могут появиться новые органы сертификации, но в будущем могут остаться только те организации, которые работают официально, то есть проверенные Росаккредитацией, считает муфтий, знакомый с мнением чиновников.

«Хотя это было сложно, мы это прошли. Спасибо всей команде и Василю Габтелгаязовичу Шайхразиеву, он очень сильно помог», – рассказал муфтий.

Сейчас в планах у Духовного управления создать собственную «халяльную лабораторию», первую не только в Татарстане, но и в России, а также центры «халяль». По мнению хазрата, пока не все понимают, для чего нужна данная маркировка, поэтому продолжится работа с населением.

«С точки зрения ислама мы [Татарстан] номер один: исламские финансы, индустрия "халяль", каллиграфия – в любом направлении. Далеко ушли по Корану коллеги из Чечни, в Дагестане прекрасно работает телевидение, и это придает соревновательный дух», – отметил муфтий.

Ранее о работе Комитета по стандартам «халяль» рассказал руководитель организации Аббяс Шляпошников.

по теме Глава комитета «Халяль» рассказал о работе организации после проверки Росаккредитации
Фарид Мухаметшин избран Почетным Председателем Государственного Совета РТ

Фарид Мухаметшин: «Решение о сложении полномочий было обдуманным и взвешенным»

