Минниханов обсудил с руководителем Росаккредитации развитие стандарта «Халяль»

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с руководителем Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация) Дмитрием Вольвачем. Она состоялась в Казани в рамках XIV Всероссийского схода предпринимателей татарских сел, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в сфере аккредитации, в том числе в области халяль. В ходе разговора отмечалось, что это направление остается одним из перспективных для совместной работы.

Ранее комитет по стандарту «Халяль» Духовного управления мусульман Республики Татарстан стал первым среди российских органов сертификации, успешно прошедшим проверку Росаккредитации на соответствие новому ГОСТу по халяль-продукции.

Также в рамках встречи Минниханов вручил Дмитрию Вольвачу медаль Республики Татарстан «За доблестный труд».