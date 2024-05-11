В Татарстане план по строительству индивидуальных домов выполнен на 96%

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План по строительству индивидуальных жилых домов в Татарстане выполнен на 96%, общее выполнение программы по строительству жилья достигает 60%. Об этом на совещании в Доме Правительства республики рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Провел традиционное совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами региона Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

По словам главы Минстроя РТ, на 11 мая план по вводу жилья выполнен на 60%, построено 1 млн 888 тыс. кв. метров. Стоит отметить, что всего в 2024 году предполагается сдать 3 млн 150 тыс. кв. метров жилья, выполнение программы не слишком изменилось по сравнению с показателями на конец апреля.

«По линии коммерческого строительства сдано 24% от запланированного объема: это 67 многоквартирных домов суммарной площадью 349 тыс. кв. метров», — отметил докладчик.

В свою очередь годовой план по социальной ипотеке выполнен на 53%. Из 56 домов, которые следует построить в текущем году, сданы 24 дома общей площадью 85 тыс. кв. метров.

«По линии индивидуального жилищного строительства на сегодня сдано 10 769 домов площадью 1 млн 453 тыс. кв. метров, что составляет 96% от годового плана», — проинформировал министр участников совещания.

Помимо прочего, в Татарстане продолжается обеспечение жильем отдельных категорий граждан. Так, уже заключены контракты на приобретение 39 жилых помещений для детей-сирот за счет софинансирования из федерального бюджета.

Молодые семьи, включенные в программу текущего года (всего таковых в регионе насчитывается 84), продолжают заниматься подбором квартир.

Для многодетных семей, имеющих пятерых и более детей, муниципалитеты ведут работу по загрузке учетных дел данных получателей в базу Госжилфонда и по выбору жилых помещений. В этом году жилье должны получить 28 таких семей.

Среди вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и ликвидаторов Чернобыльской аварии два получателя из пяти уже приобрели подходящее жилье.

Ранее Президент РФ Владимир Путин определил национальные цели развития страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036-го. Среди них упоминается обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030-му и не менее 38 кв. метров к 2036-му.