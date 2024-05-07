Хуснуллин: Благодаря Путину достигли рекордных показателей по строительству жилья и дорог

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Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин поздравил Владимира Путина с официальным вступлением в должность главы государства. Вице-премьер отметил, что результаты мартовских выборов стали рекордными — это говорит о доверии и огромной поддержке россиян.

«За последние годы страна сильно изменилась, запущено множество важнейших программ. И стройотрасль здесь не исключение. Благодаря Президенту мы достигли рекордных показателей по жилищному и дорожному строительству, реализовали масштабные проекты», — написал в своем телеграм-канале Хуснуллин.

Напомним, сегодня Владимир Путин официально вступил в должность Президента России. Присягу российский лидер произнес в Кремле. На церемонии присутствовал Раис Татарстана Рустам Минниханов.