Путин определил национальные цели развития России до 2036 года

Фото: © Ильнар Тухбатов/ «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин определил национальные цели развития страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036-го. Указ опубликован на сайте Кремля.

Всего в качестве целей перечислены семь пунктов:

сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи;

реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;

комфортная и безопасная среда для жизни;

экологическое благополучие;

устойчивая и динамичная экономика;

технологическое лидерство;

цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.

В документе отмечается, что цели были определены для того, чтобы обеспечить устойчивое экономическое и социальное развитие страны, укрепить ее суверенитет, увеличить численность населения и повысить уровень жизни граждан, основываясь на традиционных духовно-нравственных ценностях и принципах патриотизма, приоритета человека, социальной справедливости и равенства возможностей, а также для того, чтобы обеспечить безопасность государства и общества, открытость внешнему миру, экономическое развитие, основанное на честной конкуренции, предпринимательстве и частной инициативе, высокой эффективности и технологичности.