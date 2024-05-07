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Политика 7 мая 2024 19:08

Путин определил национальные цели развития России до 2036 года

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Путин определил национальные цели развития России до 2036 года
Фото: © Ильнар Тухбатов/ «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин определил национальные цели развития страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036-го. Указ опубликован на сайте Кремля.

Всего в качестве целей перечислены семь пунктов:

  • сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи;
  • реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;
  • комфортная и безопасная среда для жизни;
  • экологическое благополучие;
  • устойчивая и динамичная экономика;
  • технологическое лидерство;
  • цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.

В документе отмечается, что цели были определены для того, чтобы обеспечить устойчивое экономическое и социальное развитие страны, укрепить ее суверенитет, увеличить численность населения и повысить уровень жизни граждан, основываясь на традиционных духовно-нравственных ценностях и принципах патриотизма, приоритета человека, социальной справедливости и равенства возможностей, а также для того, чтобы обеспечить безопасность государства и общества, открытость внешнему миру, экономическое развитие, основанное на честной конкуренции, предпринимательстве и частной инициативе, высокой эффективности и технологичности.

#Владимир Путин
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