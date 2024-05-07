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Путин определил национальные цели развития России до 2036 года
Президент России Владимир Путин определил национальные цели развития страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036-го. Указ опубликован на сайте Кремля.
Всего в качестве целей перечислены семь пунктов:
- сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи;
- реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;
- комфортная и безопасная среда для жизни;
- экологическое благополучие;
- устойчивая и динамичная экономика;
- технологическое лидерство;
- цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.
В документе отмечается, что цели были определены для того, чтобы обеспечить устойчивое экономическое и социальное развитие страны, укрепить ее суверенитет, увеличить численность населения и повысить уровень жизни граждан, основываясь на традиционных духовно-нравственных ценностях и принципах патриотизма, приоритета человека, социальной справедливости и равенства возможностей, а также для того, чтобы обеспечить безопасность государства и общества, открытость внешнему миру, экономическое развитие, основанное на честной конкуренции, предпринимательстве и частной инициативе, высокой эффективности и технологичности.
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