В Татарстане введено 60% жилья от плана на 2024 год

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В Татарстане план по строительству жилья выполнен уже на 60%, по состоянию на 27 апреля введено 1 млн 882 тыс. кв. метров. Об этом на субботнем совещании в Доме Правительства, которое провел Раис РТ Рустам Минниханов, доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

По линии коммерческого строительства сдано 23% от запланированного объема – это 65 многоквартирных домов. По социальной ипотеке годовой план выполнен на 53% – 24 дома из 56 сданы.

По направлению индивидуального жилищного строительства на сегодня сдано 10 769 домов – это 96% от годового плана.