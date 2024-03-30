В Татарстане план по строительству жилья выполнен уже на 42%

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План по строительству жилья на 2024 год выполнен в Татарстане уже на 42%. Об этом рассказал сегодня на совещании в Доме Правительства региона министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Провел совещание Раис Татарстана Рустам Минниханов. В его работе также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Теперь непосредственно реализация программ этого года. Традиционно этот блок откроет статистика жилищного строительства. Общий план по состоянию на 30 марта выполнен на 42% — введено 1 млн 332 тыс. кв. метров», — проинформировал докладчик (всего в 2024 году предполагается сдать 3 млн 150 тыс. кв. метров жилья).

«По линии коммерческого строительства сдано 11% от запланированного объема — это 42 многоквартирных дома суммарной площадью 165 тыс. кв. метров. В части социальной ипотеки годовой план выполнен на 33%: из 56 домов, которые необходимо построить в этом году, сдано 14. Их суммарная площадь — 54 тыс. кв. метров», — отметил министр.

«И по линии индивидуального жилищного строительства на сегодняшний день сдано 8245 домов площадью 1 млн 113 тыс. кв. метров, что составляет 74% от годового плана», — добавил он.

Помимо прочего, в текущем году приобрести новое жилье должны 84 молодые семьи, проживающие в 41 муниципальном образовании. Все они уже получили свидетельства, ведется подготовка к перечислению необходимых средств на лицевые счета исполкомов.

Жилье также должны получить 28 семей, имеющих пять и более детей. Пока оформлено 26 сертификатов на жилые помещения общей площадью 2329 кв. метров.

Кроме того, обладателями нового жилья станут пять вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и ликвидаторов Чернобыльской аварии. Для них сертификаты уже оформлены, открыты специальные счета в банке. Заявители на данный момент занимаются подбором квартир.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане за прошлый, 2023 год ввели рекордные 3,4 млн кв. метров жилья.