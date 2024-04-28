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Госжилфонд Татарстана выполнил годовой план по вводу жилья более чем на 50%
Госжилфонд при Раисе РТ выполнил план по вводу жилья на текущий, 2024 год уже на 52,6%. В городах и районах республики сдано в эксплуатацию 24 дома на 1542 квартиры из запланированных 56 домов на 3299 квартир общей площадью 161,7 тыс. кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Дома за счет инвестиций Госжилфонда строятся как в крупных городах, так и в районных центрах региона. Квартиры сдаются в чистовой отделке. Они оборудованы сантехникой, газовыми или электрическими плитами, приборами учета.
Основной локацией строительства соципотечного жилья в Казани вот уже девять лет является жилой район «Салават Купере». Сейчас здесь возводят девять многоквартирных домов на 1439 квартир, шесть домов предполагают достроить в этом году.
В Набережных Челнах строительство организовано в 69-м микрорайоне, где возводят дома на 170 квартир каждый. В Лаишеве соципотечная застройка представлена двумя домами на 96 квартир.
В Зеленодольске строят два дома на 241 квартиру, в Высокогорском районе в текущем году также будут построены два дома. Один из них, 40-квартирный, возводится в поселке железнодорожной станции Высокая Гора, а другой, 27-квартирный, — в поселке Бирюлинского зверосовхоза.
В Арске же 48-квартирный дом №18 по улице Баки Урманче достроен. Сейчас здание получает разрешительные документы на ввод, о чем сообщал «Татар-информ».
Только в прошлом, 2023 году через Госжилфонд жилищные условия улучшили около 3 тыс. татарстанских семей. Это позволяет выполнять одну из главных задач инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта «Жилье и городская среда» — обеспечение граждан доступным и комфортным жильем, отметили в фонде.
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