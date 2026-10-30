Ноябрь в Татарстане прогнозируется на один градус теплее нормы

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В Татарстане средняя температура воздуха в предстоящем ноябре окажется на один градус выше климатической нормы. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Для республики в целом климатическая норма последнего месяца осени равняется -2,7 градуса, а для Казани – -2,5 градуса. Таким образом, средние температуры составят -1,7 и -1,5 градуса соответственно.

При этом количество осадков прогнозируется близким к среднемноголетнему, которое для ноября равняется 38 миллиметрам по региону и 45 – по его столице.

Ранее синоптики прогнозировали, что в Татарстане до конца недели сохранится теплая и сухая погода с перепадами температур до 23 градусов. Подробнее об установившемся в республике «царстве антициклонов» читайте в материале «Татар-информа». На этом фоне с начала октября в Казани было обновлено пять температурных рекордов.