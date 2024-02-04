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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане ожидаются метели, сильный ветер и до 2 градусов ниже нуля
Сегодня, 4 февраля, в Татарстане сохранится пасмурная и влажная погода, но температурный фон немного понизится. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой останется облачным. По региону продолжит идти небольшой, а местами (но не в Казани) и умеренный снег. Кое-где разыграются метели с ухудшением видимости (в столице РТ — слабые).
Юго-западный ветер силой от 6 до 11 м/с со временем поменяет направление на юго-восточное. Иногда он будет усиливаться порывами до 15 м/с (в Казани — только до 14 м/с). На дорогах образуется гололедица.
Температура воздуха по Татарстану составит от -2 до -7 градусов, в том числе в столице республики — от -4 до -6.
Накануне на республиканском совещании Раис РТ Рустам Минниханов указал на большой объем нерешенных вопросов по уборке снега в городах Татарстана и поручил обеспечивать комфортные условия в селах при снегопадах. До этого стало известно, что с улиц Казани за зиму вывезен миллион тонн снега.
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