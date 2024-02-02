С улиц Казани за зиму вывезен миллион тонн снега

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Казань преодолела рубеж в 1 млн тонн снега, вывезенного с улиц города с начала зимы. При этом с 17 января на снегоплавильные станции было отправлено 600 тыс. тонн снега. Об этом на оперативном заседании штаба по уборке снега доложил курирующий вопросы благоустройства заместитель главы исполкома Игорь Куляжев.

«Мы уже преодолели отметку в 1 млн тонн вывезенного снега за всю зиму. С 17 января подрядным организациям удалось вывести около 600 тыс. тонн снега. Нормализовано транспортное сообщение на магистральных улицах. Сейчас делается упор на второстепенные улицы и внутриквартальные проезды», — сообщил спикер.

Среднесуточный выход техники превышает 1,1 тыс. машин, ежедневно на дорогах работают от 750 до 770 дорожных рабочих.

«Если в обычный зимний день на уборку улично-дорожной сети бюджет тратит 6,5 млн рублей в день, то при плане „Буран“ город вынужден дополнительно тратить до 30 млн рублей в день для привлечения дополнительной вспомогательной техники», — пояснил Куляжев.

На данный момент снегоплавильные станции работают с превышением проектной мощности, на них завозится свыше 12 тыс. тонн снега в сутки при штатной производительности в 8 тыс. тонн.

«Вместе с тем две трети вывозимого снега отправляются на 12 пунктов временного складирования. Для безопасности передвижения по городу ведется противогололедная обработка дорог и тротуаров. За 2 недели использовано 12 тыс. тонн реагентной песко-соляной смеси, а с начала зимнего периода — более 22 тыс. тонн», — уточнил докладчик.