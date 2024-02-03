Синоптики Татарстана вновь предупреждают о метелях с ухудшениями видимости

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Завтра, 4 февраля, в Татарстане опять ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В воскресенье днем местами по республике вновь прогнозируются метели с ухудшением видимости до 1000 метров и менее. Кроме того, кое-где продолжит дуть порывистый сильный ветер, хотя его сила и не превысит 15 м/с.

В темное время суток температура воздуха по региону составит от -7 до -12 градусов, при прояснениях — до -15 (в Казани — от -9 до -11 градусов, при прояснениях — до -14).

Сегодня на республиканском совещании Раис РТ Рустам Минниханов указал на большой объем нерешенных вопросов по уборке снега в городах Татарстана и поручил обеспечивать комфортные условия в селах при снегопадах.