Выходные в Татарстане начнутся с тумана, метели и сильного ветра

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В субботу, 3 февраля, на территории Татарстана вновь ожидается облачная погода со снегом и мокрым снегом. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Ночью и утром возможен туман, а днем — метель. Ожидается сильный ветер, в светлое время суток его порывы могут достигать 17 м/с.

Ночью столбики термометров покажут от −3 до −8 градусов, а днем — от 0 до −5. В заключение синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.