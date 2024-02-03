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Выходные в Татарстане начнутся с тумана, метели и сильного ветра
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Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»
В субботу, 3 февраля, на территории Татарстана вновь ожидается облачная погода со снегом и мокрым снегом. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
Ночью и утром возможен туман, а днем — метель. Ожидается сильный ветер, в светлое время суток его порывы могут достигать 17 м/с.
Ночью столбики термометров покажут от −3 до −8 градусов, а днем — от 0 до −5. В заключение синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.
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