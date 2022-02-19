В Татарстане отменили QR-коды: по каким Covid-правилам будет жить республика?

В Татарстане с 21 февраля отменят режим QR-кодов. Теперь сходить в театр, прокатиться на автобусе или поужинать в ресторане можно будет без предъявления сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании. Что заявил по этому поводу Рустам Минниханов и какие Covid-ограничения еще сохранятся в Татарстане - в материале ИА «Татар-информ».

Сертификаты о вакцинации, перенесенном заболевании или противопоказаниям к прививке для проезда в общественном транспорте больше не потребуются Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

QR-коды в Татарстане отменили везде

В Татарстане смягчили ряд ограничений, введенных из-за новой коронавирусной инфекции, такое постановление вышло за подписью Премьер-министра республики Алексея Песошина.

Согласно документу, с 21 февраля татарстанцы смогут ходить в кафе и рестораны, а также в театры, кинотеатры, концертные залы, посещать крупные спортивные мероприятия без предъявления QR-кода. Театры, кино, цирки, концертные залы будут заполняться на 70% с равномерной посадкой.

Сертификаты о вакцинации, перенесенном заболевании или противопоказаниям к прививке не потребуются и для проезда в общественном транспорте.

Также в Татарстане разрешили работу розничных магазинов ночью. В свою очередь объекты розничной торговли и сферы услуг должны будут работать с расчетом один человек на четыре квадратных метра торгового зала.

С 21 февраля татарстанцы смогут ходить в кафе и рестораны, а также в театры, кинотеатры, концертные залы, посещать крупные спортивные мероприятия без предъявления QR-кода Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Детям теперь снова можно ходить в торговые центры без родителей. Также разрешено оказание услуг бань и саун с 23.00 до 6 утра.

Массовые мероприятия с 21 февраля смогут проходить на открытых площадках с присутствием 200 человек, в помещениях должно быть предусмотрено четыре квадратных метра на человека, но при этом одновременно не более сотни.

«Допускается организация и проведение органами государственной власти и органами самоуправления мероприятий в форме, обеспечивающей соблюдение профилактических мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», – сказано в тексте документа.

Залы, где будут проходить официальные спортивные и культурные мероприятия, могут быть заполнены зрителями на 50%, но не более 500 человек. Возможно провести такие мероприятия с заполняемостью зала в 70% при условии вакцинации всех сотрудников и своевременным согласованием с санитарно-противоэпидемической комиссией Кабинета министров РТ за 30 дней до проведения.

Что остается под запретом?

Несмотря на значительные послабления в Covid-правилах, другие ограничения все еще продолжают действовать.

Масочный режим остается актуальным – защитные маски пока продолжим носить.

Масочный режим продолжает своё действие Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В Татарстане все еще нельзя работать ресторанам и кафе с 23 ночи до 6 утра. Не отменили обязательную самоизоляцию для жителей старше 60 лет, которые не привились от коронавируса, эта категория жителей республики все еще остается работать дистанционно.

Работа ночных клубов, кальянных и зрелищно-развлекательные мероприятия с 23 ночи до 6 утра остаются под запретом.

Четыре месяца Татарстан жил с QR-кодами

Новые Covid-ограничения на территории Татарстана начали действовать с 11 октября. Вход без QR-кода и сертификата о вакцинации был закрыт во множество общественных мест.

А с 22 ноября проехать на общественном транспорте могли только татарстанцы, которые прошли вакцинацию против коронавируса, недавно переболели Covid-19 или получили медотвод от прививки.

«Введение QR-кодов в общественном транспорте является вынужденной мерой. К сожалению, ситуация остается крайне напряженной, последние девять недель мы наблюдаем рост случаев заболевания», — констатировала перед введением заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова.

C 22 ноября проехать на общественном транспорте могли только татарстанцы, которые прошли вакцинацию против коронавируса, недавно переболели Covid-19 или получили медотвод от прививки Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В РТ появились специальные республиканские QR-коды, их выдавали военным, жителям после первой прививки и людям с медотводом от прививки.

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева не раз отмечала непопулярность любых ограничений, однако такие серьезные меры, по ее словам, были необходимы для сохранения здоровья жителей Татарстана.

Результаты введения QR-кодов были очевидны – в Татарстане начала снижаться заболеваемость новой коронавирусной инфекцией, сначала уменьшилась на 5% и дальше продолжила снижаться, пока в республику не пришел омикрон-штамм. В данный момент санитарные врачи констатируют – эпидемиологическая ситуация улучшилась.

Почему сейчас?

Covid-ограничения начали отменять во многих регионах России. Такое решение связано с более легким течением заболеваемости омикрон-штаммом. Его доля среди других штаммов на сегодня составляет уже 86%, остальное – дельта-штамм.

Решение об отмене ограничений связано с более легким течением заболеваемости омикрон-штаммом. Его доля среди других штаммов на сегодня составляет уже 86%, остальное – дельта-штамм Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Кроме это в Татарстане против коронавируса привили 80% населения. Правда, на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина подчеркнула, что коллективный иммунитет может угасать из-за тех, которые не прививается повторно спустя полгода после первой вакцинации.

Эксперты повторяют, введение или ослабление ограничений зависит только от сознательности жителей республики. Ведь коронавирусная инфекция никуда не ушла, Covid-госпитали продолжают работать на полную мощность. И лишь сами жители могут защитить свою здоровье и жизнь близких им людей, продолжая соблюдать оставшиеся Covid-ограничения.

Рустам Минниханов поблагодарил татарстанцев: « QR-коды помогли достичь коллективного иммунитета»

Президент Татарстана Рустам Минниханов на традиционном субботнем совещании в Доме Правительства РТ объявил о снятии некоторых антиковидных ограничений и объяснил, с чем это связано.

«В течение нескольких недель мы наблюдали рост заболеваемости Covid-19 по республике более, чем в два раза. И несколько дней последних мы видим тенденцию к стабилизации. Для формирования устойчивого коллективного иммунитета необходимо завершить вакцинацию вторым компонентом. 1 908 523 тоже уже второй вакциной привиты, работа идет в штатном режиме. 1803 подростка привиты, вакцинация идет строго по письменному согласию родителей» – сказал Рустам Минниханов.

Президент напомнил, что с 21 февраля, по приказу Министерства здравоохранения РФ, жители смогут получать сертификат о перенесенном заболевании по результатам теста на антитела.

«С учетом того, что мы коллективный иммунитет практически уже сформировали, мы вводим определенные послабления по ранее принятым ограничениям», – объяснил Президент Татарстана.



Рустам Минниханов особенно подчеркнул, что важно продолжить работу по вакцинации населения против коронавирусной инфекции, в том числе, по повторной вакцинации.

«Необходимо строго соблюдать санитарные противоэпидемиологические требования в трудовых коллективах. В школах нужно продолжить строго контролировать работу утренних фильтров – мы видим, как эта мера эффективно работает. Министерству образования совместно с Управлением Роспотребнадзора РТ следует держать этот вопрос на постоянном контроле. На 19 февраля на карантине находятся 12 классов – это небольшое количество. Министерству здравоохранения необходимо продолжить работу по привлечению волонтеров для доставки лекарственных препаратов пациентам, которые находятся на амбулаторном лечении. Министерству молодежи и Минтруда совместно с муниципальными образованиями нужно организовать работу волонтеров по доставке продуктов питания, лекарств, товаров первой необходимости. Также обратить внимание на одиноких граждан старше 60 лет», – поручил Президент Татарстана.

Рустам Минниханов отметил, что непопулярные меры с введением жестких ограничений позволили стабилизировать ситуацию по распространению коронавирусной инфекции в республике.

«Я хотел бы от своего имени поблагодарить население. Понятно, что некоторые меры, которые мы ввели по QR-кодам, были вынужденные, но мы видим, что за счет этой нашей работы мы имеем коллективный иммунитет, который нам позволяет принять некие вещи, которые снимают ограничения», – подытожил Президент РТ.