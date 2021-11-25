В Татарстане QR-коды начнут выдавать получившим первую дозу вакцины и привитым военным

Фото: архив ИА «Татар-информ», Михаил Захаров

В Татарстане начнут выдавать республиканские QR-коды жителям, которые привились первой дозой вакцины от коронавируса Covid-19. Соответствующее постановление Кабмина РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

«<…> слова "QR-кода о противопоказаниях" заменить словами "республиканского QR-кода"», — отмечается в документе.

Согласно постановлению, теперь QR-код могут получить не только татарстанцы с противопоказаниями, но и те, кто прошел вакцинацию первым компонентом двухфазного препарата. Срок действия такого кода составит 24 дня со дня первой прививки.

Кроме того, выдавать республиканский QR-код будут военнослужащим, которые прошли вакцинацию против коронавируса.

Новое постановление вступит в силу уже завтра, 26 ноября.