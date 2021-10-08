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8 октября 2021  18:30
Эвелина Киселёва

Куда можно, а куда нельзя с 11 октября без QR-кода в Татарстане

С понедельника, 11 октября, на территории Татарстана начнут действовать новые Covid-ограничения. ИА «Татар-информ» рассказывает, кому и куда будет запрещен вход без QR-кода и сертификата о вакцинации.

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Куда можно, а куда нельзя с 11 октября без QR-кода в Татарстане
Контроль за соблюдением новых ограничений ведут сотрудники полиции и еще 12 ведомств. Ежедневно будут проводиться рейды
Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»
1

Только с QR-кодом!

Без действующего QR-кода о прививке против Covid-19 или о перенесенном в течение последнего полугода заболевании не пустят в кафе, ресторан, столовую и даже в маленькую кофейню. Не окажут услуги в спортивных центрах, плавательных бассейнах, фитнес-клубах. Также под запретом аквапарки, торговые, торгово-развлекательные центры, непродовольственные магазины площадью больше 400 квадратных метров.

2

Куда можно без QR-кода?

Без сертификата о вакцинации против коронавируса с понедельника можно будет посетить любой продуктовый магазин, если он не находится в торговом центре, непродовольственные магазины малой площади, банки, аптеки, почту, библиотеки, бани, прачечные, парикмахерские. Можно пользоваться общественным транспортом. Еду из кафе или ресторана можно заказать только при помощи доставщика.

3

На образовательные мероприятия не больше 100 человек за раз

Конференции, образовательные мероприятия и выставки в помещении могут посетить не более 100 человек, на свежем воздухе – 200 участников. Причем помещение должно быть просторным, на каждого участника должно быть выделено по 4 квадратных метра.

Перед проведением мероприятия организаторы должны уведомить Управление Роспотребнадзора Татарстана.

4

Как будут работать кинотеатры и концертные залы

Половина посадочных мест в кино, театрах, цирке и на концертах должна быть свободна, при этом на мероприятии может находиться не более 500 человек.

Зал можно будет заполнить и на 70%, для этого необходимо привить весь персонал и организаторов против коронавируса и уведомить санитарно-противоэпидемическую комиссию республики за 7 дней до начала мероприятия.

Зрителей будут пускать только по QR-кодам.

5

Как будут заполняться спортивные объекты во время массовых мероприятий

Крупные официальные спортивные мероприятия, зрелищные и развлекательные события на больших площадках тоже могут проводиться с 50-процентной заполняемостью, но не более 500 зрителей. Можно заполнить и на 70%. Условия те же, что и с кинозалами, сертификаты о вакцинации нужны и от персонала, и от зрителей. Уведомить комиссию нужно за месяц.

6

Как заселиться в отель?

Гостиницам и хостелам можно полностью заполнить все номера, если все сотрудники вакцинированы против Covid-19, исключение – справка с медицинскими противопоказаниями. В противном случае заселить людей можно лишь в половину номеров.

Постояльцы гостиницы могут ходить в ресторан при ней без QR-кода, но людей «с улицы» без сертификата о вакцинации в заведение общепита на территории отеля не пустят.

7

Пожилым без прививки – режим изоляции

Вводится режим обязательной изоляции для татарстанцев старше 65 лет, которые не вакцинированы против Covid-19 или не перенесли в течение последних шести месяцев заболевание. Им покинуть дом можно лишь в следующих случаях:

• обращение за экстренной медицинской помощью и в случае прямой угрозы жизни и здоровью;

• следование к месту проведения вакцинации против Covid-19;

• следование к ближайшему месту приобретения товаров и услуг;

• прогулки или выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места жительства, исключая нахождение в местах массового пребывания людей;

• вынос отходов до ближайшей мусорки.

Работодатели должны перевести таких работников на дистанционный формат работы или принять иные меры, обеспечивающие соблюдение ограничений для пожилых.

8

Где можно привиться?

В республике развернуты 163 пункта, где можно сделать вакцину против Covid-19 и получить заветный QR-код.

Прививку от коронавируса можно сделать в поликлинике по месту жительства в часы работы медучреждения или в мобильных пунктах вакцинации в крупных городах республики.

В Казани:

Торговые центры «Мега», «Южный», «Парк Хаус» – ежедневно с 10.00 до 20.00

В офисе банка на ул. Пушкина, 4 с понедельника по пятницу с 9.00 до 14.00

Культурные центры города:

КЦ «Сайдаш» – с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00

КЦ «Московский» – с понедельника по субботу с 10.00 до 19.00

КДК им. В. И. Ленина – с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00

В Набережных Челнах:

ТЦ «Омега» – ежедневно с 13.00 до 19.00

В Нижнекамске (график обновляется еженедельно):

ТЦ «Сити Молл» – с 16.30 до 18.30

ТЦ «ЭССЕН», ул. Строителей, 55 – с 14.00 до 17.00

ТЦ «Лента» – с 16.00 до 18.30

В Альметьевске:

ТЦ «Панорама» – по будням с 16.00 до 20.00, в выходные с 12.00 до 18.00

До 10 октября включительно в торговых центрах прививку смогут сделать все желающие. С понедельника эти пункты будут работать лишь для повторной вакцинации граждан, сделавших прививку шесть месяцев назад. Если в торговом центре будет организован отдельный вход в пункт вакцинации, он продолжит работу и для непривитых жителей республики.

9

Кто будет проверять?

Контроль за соблюдением новых ограничений ведут сотрудники полиции и еще 12 ведомств Татарстана. Ежедневно будут проводиться рейды.

Напомним, что за подделку документов о вакцинации и медицинских справок грозит административная и уголовная ответственность.

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