Куда можно, а куда нельзя с 11 октября без QR-кода в Татарстане

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Как будут работать кинотеатры и концертные залы

Половина посадочных мест в кино, театрах, цирке и на концертах должна быть свободна, при этом на мероприятии может находиться не более 500 человек.

Зал можно будет заполнить и на 70%, для этого необходимо привить весь персонал и организаторов против коронавируса и уведомить санитарно-противоэпидемическую комиссию республики за 7 дней до начала мероприятия.

Зрителей будут пускать только по QR-кодам.