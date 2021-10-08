Куда можно, а куда нельзя с 11 октября без QR-кода в Татарстане
С понедельника, 11 октября, на территории Татарстана начнут действовать новые Covid-ограничения. ИА «Татар-информ» рассказывает, кому и куда будет запрещен вход без QR-кода и сертификата о вакцинации.
Только с QR-кодом!
Без действующего QR-кода о прививке против Covid-19 или о перенесенном в течение последнего полугода заболевании не пустят в кафе, ресторан, столовую и даже в маленькую кофейню. Не окажут услуги в спортивных центрах, плавательных бассейнах, фитнес-клубах. Также под запретом аквапарки, торговые, торгово-развлекательные центры, непродовольственные магазины площадью больше 400 квадратных метров.
Куда можно без QR-кода?
Без сертификата о вакцинации против коронавируса с понедельника можно будет посетить любой продуктовый магазин, если он не находится в торговом центре, непродовольственные магазины малой площади, банки, аптеки, почту, библиотеки, бани, прачечные, парикмахерские. Можно пользоваться общественным транспортом. Еду из кафе или ресторана можно заказать только при помощи доставщика.
На образовательные мероприятия не больше 100 человек за раз
Конференции, образовательные мероприятия и выставки в помещении могут посетить не более 100 человек, на свежем воздухе – 200 участников. Причем помещение должно быть просторным, на каждого участника должно быть выделено по 4 квадратных метра.
Перед проведением мероприятия организаторы должны уведомить Управление Роспотребнадзора Татарстана.
Как будут работать кинотеатры и концертные залы
Половина посадочных мест в кино, театрах, цирке и на концертах должна быть свободна, при этом на мероприятии может находиться не более 500 человек.
Зал можно будет заполнить и на 70%, для этого необходимо привить весь персонал и организаторов против коронавируса и уведомить санитарно-противоэпидемическую комиссию республики за 7 дней до начала мероприятия.
Зрителей будут пускать только по QR-кодам.
Как будут заполняться спортивные объекты во время массовых мероприятий
Крупные официальные спортивные мероприятия, зрелищные и развлекательные события на больших площадках тоже могут проводиться с 50-процентной заполняемостью, но не более 500 зрителей. Можно заполнить и на 70%. Условия те же, что и с кинозалами, сертификаты о вакцинации нужны и от персонала, и от зрителей. Уведомить комиссию нужно за месяц.
Как заселиться в отель?
Гостиницам и хостелам можно полностью заполнить все номера, если все сотрудники вакцинированы против Covid-19, исключение – справка с медицинскими противопоказаниями. В противном случае заселить людей можно лишь в половину номеров.
Постояльцы гостиницы могут ходить в ресторан при ней без QR-кода, но людей «с улицы» без сертификата о вакцинации в заведение общепита на территории отеля не пустят.
Пожилым без прививки – режим изоляции
Вводится режим обязательной изоляции для татарстанцев старше 65 лет, которые не вакцинированы против Covid-19 или не перенесли в течение последних шести месяцев заболевание. Им покинуть дом можно лишь в следующих случаях:
• обращение за экстренной медицинской помощью и в случае прямой угрозы жизни и здоровью;
• следование к месту проведения вакцинации против Covid-19;
• следование к ближайшему месту приобретения товаров и услуг;
• прогулки или выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места жительства, исключая нахождение в местах массового пребывания людей;
• вынос отходов до ближайшей мусорки.
Работодатели должны перевести таких работников на дистанционный формат работы или принять иные меры, обеспечивающие соблюдение ограничений для пожилых.
Где можно привиться?
В республике развернуты 163 пункта, где можно сделать вакцину против Covid-19 и получить заветный QR-код.
Прививку от коронавируса можно сделать в поликлинике по месту жительства в часы работы медучреждения или в мобильных пунктах вакцинации в крупных городах республики.
В Казани:
Торговые центры «Мега», «Южный», «Парк Хаус» – ежедневно с 10.00 до 20.00
В офисе банка на ул. Пушкина, 4 с понедельника по пятницу с 9.00 до 14.00
Культурные центры города:
КЦ «Сайдаш» – с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00
КЦ «Московский» – с понедельника по субботу с 10.00 до 19.00
КДК им. В. И. Ленина – с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00
В Набережных Челнах:
ТЦ «Омега» – ежедневно с 13.00 до 19.00
В Нижнекамске (график обновляется еженедельно):
ТЦ «Сити Молл» – с 16.30 до 18.30
ТЦ «ЭССЕН», ул. Строителей, 55 – с 14.00 до 17.00
ТЦ «Лента» – с 16.00 до 18.30
В Альметьевске:
ТЦ «Панорама» – по будням с 16.00 до 20.00, в выходные с 12.00 до 18.00
До 10 октября включительно в торговых центрах прививку смогут сделать все желающие. С понедельника эти пункты будут работать лишь для повторной вакцинации граждан, сделавших прививку шесть месяцев назад. Если в торговом центре будет организован отдельный вход в пункт вакцинации, он продолжит работу и для непривитых жителей республики.
Кто будет проверять?
Контроль за соблюдением новых ограничений ведут сотрудники полиции и еще 12 ведомств Татарстана. Ежедневно будут проводиться рейды.
Напомним, что за подделку документов о вакцинации и медицинских справок грозит административная и уголовная ответственность.