В Татарстане от спячки пробудились сурки и суслики

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

В Татарстане после зимней спячки проснулись сурки и суслики. Грызунов заметили в Азнакаевском, Алькеевском, Бавлинском, Бугульминском, Лениногорском, Муслюмовском, Нижнекамском, Сармановском и Черемшанском районах, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Продолжительность сна у этих зверьков составляет шесть-семь месяцев. После пробуждения сурки выходят чумазыми и грязными, а затем начинают чистится, приводя себя и жилище в порядок. Они неторопливо гуляют, греются на солнце и усиленно восстанавливают силы, отметили в ведомстве.

В свою очередь суслики пугливы и могут быть непредсказуемо агрессивны. Не стоит гладить этих грызунов или брать их на руки. Если хочется покормить их, следует просто оставить еду на земле, посоветовали специалисты.

В прошлом, 2024 году суслики также проснулись в конце марта, а вот сурки вышли из спячки позднее, в начале апреля.

Байбак, он же обыкновенный или степной сурок (Marmota bobak), является одним из самых крупных представителей семейства беличьих. Это единственный вид сурка, обитающий на территории Татарстана.

В 1995 году байбак был занесен в Красную книгу РТ, но работы по искусственному расселению сурков позволили создать новые колонии грызунов в Агрызском, Алексеевском, Высокогорском и Чистопольском районах. Они довольно быстро размножились, и в итоге этот вид в 2006-м вывели из Красной книги. Впрочем, в 2018 году численность сурка вновь снизилась, и охота на него оказалась запрещена до 2022 года.

Относящиеся к тому же семейству беличьих суслики в Татарстане представлены двумя видами. Это большой, или рыжеватый (Spermophilus major) и крапчатый (Spermophilus suslicus) суслики. Последний из них достаточно редок и занесен в Красную книгу РТ, причем за сокращением популяции крапчатых сусликов в регионе начали исчезать и орлы-могильники (Aquila heliaca).

Большие суслики гораздо шире распространены по республике и время от времени привлекают внимание местных жителей – как, например, в Нижнекамске в 2021 году.