В Татарстане начали просыпаться первые сурки

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

Первые сурки-байбаки проснулись в Татарстане. Грызунов заметили на территории Черемшанского, Азнакаевского и Лениногорского районов республики, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Зверьки находились в спячке семь месяцев, и пока они малоактивны. Сейчас сурки едят прошлогоднюю сухую траву, а также луковицы раннецветущих растений и корневища, которые выкапывают.

Кроме того, грызуны восполняют воду, потерянную за время спячки: в этом им помогают остатки снега и лужи (там, где они есть).

Позднее сурки займутся ремонтом своих нор. Они выбросят из них земляные катыши и натаскают внутрь сухую траву, чтобы сменить подстилку.

Байбак, он же обыкновенный или степной сурок (Marmota bobak), является одним из самых крупных представителей семейства беличьих. Это единственный вид сурка, обитающий на территории Татарстана.

В 1995 году байбак был занесен в Красную книгу РТ, но работы по искусственному расселению сурков позволили создать новые колонии грызунов в Агрызском, Алексеевском, Высокогорском и Чистопольском районах. Они довольно быстро размножились, и в итоге этот вид в 2006-м вывели из Красной книги.

Впрочем, в 2018 году в Татарстане численность сурка вновь снизилась, и охота на него оказалась запрещена до 2022 года. В 2023-м желающие могли охотиться на этого грызуна с 15 июня до 30 сентября. Разрешено было добыть 270 особей.