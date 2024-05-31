С середины июня в Татарстане стартует сезон охоты на сурка

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

С 5 июня в Татарстане начинается прием заявлений на получение разрешений на добычу степного сурка (байбака) в общедоступных охотничьих угодьях. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Обратиться за получением разрешения можно в любой МФЦ на территории региона независимо от места предполагаемой охоты. Помимо заявления, паспорта и охотничьего билета, потребуется предъявить квитанции об уплате государственной пошлины (650 рублей) и сбора за пользование объектами животного мира (60 рублей).

При наличии соответствующих дополнительных документов получить разрешение сможет и представитель заявителя. «Одно разрешение выдается только на одну особь сурка», — особо подчеркнули в ведомстве.

Сам сезон охоты на сурка начнется с 15 июня и продлится до 30 сентября. В Бавлинском районе охотники смогут добыть 80 особей, в Лениногорском — 160, а в Ютазинском — 40. Таким образом, всего по республике разрешено добыть 280 этих грызунов — на десять больше, чем в 2023 году.

Степной или обыкновенный сурок, он же байбак (Marmota bobak), является одним из самых крупных представителей семейства беличьих. Это единственный вид сурка, встречающийся на территории Татарстана (в основном — на юго-востоке РТ). На днях в регионе начали подсчитывать численность популяции этих животных (по данным учета прошлого года, в республике обитал 19 381 сурок).