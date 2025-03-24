К концу недели в Татарстане потеплеет до +13 градусов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На начавшейся неделе в Татарстане будет происходить постепенное повышение температурного фона. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцетром РТ.

Сейчас в республике под воздействием господствующего на большей части европейской территории России обширного антициклона установилась ясная погода с большими суточными перепадами температуры воздуха.

В ближайшие дни характер погодных условий в Татарстане существенно не изменится, так как регион будет находиться на западной периферии антициклона с южными воздушными потоками. Последние и будут способствовать потеплению.

Завтра, 25 марта, в республике сохранится сухая погода. Температура воздуха составит от -1 до -6 градусов ночью (на востоке и в низких местах – до -9 градусов) и от +5 до +10 градусов днем.

В среду и четверг, 26 и 27 марта, вероятность осадков останется небольшой. В темное время суток ожидается от -2 до +3 градусов, в светлое – воздух будет прогреваться до 6–11 градусов тепла.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу, 28 марта, осадки в Татарстане по-прежнему маловероятны. Однако в субботу, 29 марта, из-за близости атмосферного фронта местами по республике пройдут небольшие дожди. Температура воздуха в ночные часы составит от 0 до +4 градусов, а в дневные – от 8 до 13 градусов выше нуля.