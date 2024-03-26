Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане проснулись суслики
В Татарстане стали просыпаться суслики. Первых грызунов заметили в Альметьевском районе, сообщает госкомитет РТ по биоресурсам.
Сотрудники комитета рассказали, что суслики проснулись «по расписанию»: обычно пробуждение приходится на конец марта — первую половину апреля. Причем первыми выходят в свет молодые суслики. Более опытные выбираются после того, как снег полностью растает.
«Первое время суслики выглядят немного сонными и пугливыми. Но, как только они выходят на свет, то сразу же начинают тщательно следить за происходящим на поверхности и расчищать свои норы», - говорится в сообщении комитета.
Интересно, что глубина входа в норки сусликов может достигать нескольких метров.
Ранее сообщалось, что в Татарстан начинают возвращаться гуси и цапли.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»