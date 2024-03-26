В Татарстане проснулись суслики

В Татарстане стали просыпаться суслики. Первых грызунов заметили в Альметьевском районе, сообщает госкомитет РТ по биоресурсам.

Сотрудники комитета рассказали, что суслики проснулись «по расписанию»: обычно пробуждение приходится на конец марта — первую половину апреля. Причем первыми выходят в свет молодые суслики. Более опытные выбираются после того, как снег полностью растает.

«Первое время суслики выглядят немного сонными и пугливыми. Но, как только они выходят на свет, то сразу же начинают тщательно следить за происходящим на поверхности и расчищать свои норы», - говорится в сообщении комитета.

Интересно, что глубина входа в норки сусликов может достигать нескольких метров.

Ранее сообщалось, что в Татарстан начинают возвращаться гуси и цапли.