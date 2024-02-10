В Татарстане за 2023 год поголовье крупного рогатого скота сократилось на 2,7%

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За 2023 год поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий Татарстана уменьшилось на 2,7% по сравнению с предшествующим, 2022 годом, до 890,4 тыс. голов. Об этом сообщает Татарстанстат.

В сельскохозяйственных организациях республики численность КРС сократилась на 2,1% год к году, до 520,9 тыс. голов, в частных хозяйствах — на 2,0% год к году, до 270,4 тыс. голов, а в фермерских хозяйствах — на 7,5% год к году, до 99,1 тыс. голов.

При этом количество коров в хозяйствах всех категорий уменьшилось на 2,5%, до 322,8 тыс. голов. Их численность на конец 2023-го в сельскохозяйственных организациях составила 186,4 тыс. голов (сокращение на 2,5% в годовом выражении), в частных хозяйствах — 100,0 тыс. голов (сокращение на 1,4%), тогда как в фермерских хозяйствах — 36,4 тыс. голов (сокращение на 5,7%).

Вместе с тем поголовье свиней в регионе по итогам года снизилось на 0,7%, до 451,5 тыс. голов, а поголовье овец и коз — на 1,8%, до 295,3 тыс. голов.

Численность свиней в сельхозорганизациях Татарстана составила 436,2 тыс. голов (сокращение на 0,1% год к году), в частных хозяйствах — 12,5 тыс. голов (сокращение на 15,9%), тогда как в фермерских хозяйствах — 2,8 тыс. голов (сокращение на 17,5%).

Количество овец и коз в сельхозорганизациях достигло 16,6 тыс. голов (снижение на 0,7% в годовом выражении), в частных хозяйствах — 241,4 тыс. голов (снижение на 2,3% в годовом выражении), а в фермерских хозяйствах — 37,3 тыс. голов (увеличение на 0,4%).

Ранее стало известно, что в 27 районах Татарстана наблюдается отрицательная динамика численности поголовья крупного рогатого скота. Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров связал его сокращение в фермерских хозяйствах с их закрытием из-за истечения пятилетних обязательств.