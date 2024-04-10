В Татарстане продолжает сокращаться численность крупного рогатого скота

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По данным на конец февраля 2024 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий Татарстана уменьшилось на 3,2% по сравнению с февралем 2023-го, однако по сравнению с январем оно выросло на 0,3%. При этом Татарстанстат в своем докладе о социально-экономическом положении республики не приводит абсолютных данных о численности КРС в целом по региону.

Вместе с тем число коров у агрофирм, частных хозяйств и фермерских хозяйств, а также у индивидуальных предпринимателей уменьшилось на 1,6% год к году, но выросло на 0,2% месяц к месяцу.

В отдельно взятых сельскохозяйственных организациях на конец января численность КРС составляла 518,9 тыс. голов по сравнению с 534,7 тыс. год назад (сокращение на 3,0% год к году), в том числе коров — 186,4 тыс. голов вместо 187,7 тыс. (сокращение на 0,8% год к году).

Поголовье свиней в республике по итогам января выросло на 0,9% как в годовом, так и в месячном выражении, а поголовье овец и коз сократилось на 2,8% год к году и увеличилось на 6,4% месяц к месяцу.

У сельхозпредприятий поголовье свиней составило 451,5 тыс. голов (увеличившись на 1,3% в годовом выражении). Поголовье овец и коз у агрофирм увеличилось до 18,2 тыс. голов (рост на 2,6%), а поголовье лошадей — до 8,6 тыс. голов (рост на 0,9%). Поголовье птицы всех видов увеличилось до 13 млн 848,4 тыс. особей (рост на 0,2%).

Как сообщал ранее «Татар-информ», в общей сложности за 2023 год поголовье крупного рогатого скота в Татарстане снизилось на 2,7%, до 890,4 тыс. голов.

До этого стало известно, что в 27 районах республики наблюдается отрицательная динамика численности поголовья КРС. Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров связал его сокращение в фермерских хозяйствах с их закрытием из-за истечения пятилетних обязательств.