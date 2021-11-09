В РТ определились еще два обладателя iPhone 13 среди участников переписи населения

В Татарстане определились еще два обладателя гаджетов iPhone 13 среди участников переписи населения, ими стали татарстанцы Асия и Марат.

Асия рассказала, что очень рада победе в проекте «Народный Татарстан». «Удача сопутствовала мне, и я вошла в число победителей этого розыгрыша, — рассказала женщина. — Я пришла на стационарный участок, прошла перепись и сфотографировалась. Неожиданно выиграла приз среди большого количества участников. Это был большой сюрприз для меня».

Марат втайне надеялся на победу. «Когда выкладывал фотографии, была маленькая надежда, что выиграю. Когда организаторы написали „ВКонтакте“, что я выиграл, сперва не поверил, и уже после звонка организаторов пришло осознание победы. А когда я получил iPhone 13, уже полностью поверил, что это случилось и я выиграл», — поделился молодой человек эмоциями.

С 1 по 14 ноября каждый татарстанец, поучаствовавший во Всероссийской переписи населения, может получить новый смартфон. Ежедневно в 20.00 в прямом эфире в сообществе «Народный Татарстан» в соцсети «ВКонтакте» при помощи специального программного обеспечения организаторы акции определяют двоих владельцев iPhone 13.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на данный момент в число победителей вошли жители Казани, Агрыза, Чистополя, Елабуги, Нижнекамска и Нурлата.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. Предварительные итоги акции подведут в апреле следующего года, окончательные – до конца 2022 года. В переписной кампании уже приняли участие Президент России Владимир Путин и Премьер-министр страны Михаил Мишустин, Президент Татарстана Рустам Минниханов, а также Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.