Минтимер Шаймиев онлайн принял участие во Всероссийской переписи населения

Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев сегодня принял участие во Всероссийской переписи населения, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Первый Президент Татарстана для участия в переписи воспользовался Единым порталом государственных и муниципальных услуг — www.gosuslugi.ru.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Росстат продлил срок онлайн-участия во Всероссийской переписи населения с 8 по 14 ноября. Участниками ВПН-2021 уже стали Президент РФ Владимир Путин, Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Президент РТ Рустам Минниханов и многие другие.

По данным соцопроса, проведенного Фондом «Общественное мнение», поддерживают необходимость проведения Всероссийской переписи населения около 75% жителей страны. При этом представители молодежи предпочитают онлайн-перепись, а люди старшего поколения чаще идут на переписные участки или ждут переписчиков дома.

Перепись населения продлится до 14 ноября включительно. Ознакомиться с перечнем мест расположения стационарных участков и МФЦ можно по двум ссылкам: https://vk.cc/c7pBTv и https://vk.cc/c7pBWo.