news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
1 ноября 2021  11:48

Минниханов принял участие во Всероссийской переписи населения

news_top_970_100

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в переписи населения. Для этого руководитель республики посетил переписной участок в МФЦ. 

«Принял участие во Всероссийской переписи населения! Сделать это можно в МФЦ, на портале „Госуслуги“ или дождаться визита переписчика на дому», — отметил у себя в Instagram Рустам Минниханов.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится по 14 ноября. В Татарстане организованы стационарные переписные участки, в том числе в МФЦ. Предварительные итоги акции подведут в апреле следующего года, окончательные – до конца 2022 года. 

Ранее в переписной кампании приняли участие Президент России Владимир Путин и Премьер-министр страны Михаил Мишустин. 

#Перепись-2021
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное