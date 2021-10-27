Премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие во Всероссийской переписи населения. Глава федерального Кабмина решил заполнить анкету через портал госуслуг, сообщает телеграм-канал Правительства.

Также Мишустин призвал граждан страны внести свой вклад и поучаствовать в переписной кампании. Все сведения в дальнейшем будут использованы при строительстве в регионах детсадов и школ, поликлиник и больниц, создании новых рабочих мест.

«Участие в переписи действительно важно. Все эти сведения позволят сделать более эффективными программы по социальной поддержке и улучшить качество жизни людей», — подчеркнул он.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится по 14 ноября. Предварительные итоги подведут в апреле следующего года, окончательные – до конца 2022 года. В первый день акции в ней принял участие и Президент страны Владимир Путин.