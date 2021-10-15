Путин онлайн принял участие во Всероссийской переписи населения

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в день старта Всероссийской переписи населения принял в ней участие. Он заполнил электронную анкету на портале госуслуг, сообщает пресс-служба Кремля.

На распространенном видео видно, что российский лидер указал свою фамилию, имя и отчество. Кроме того, он отметил, что постоянно (12 месяцев и более) проживает по указанному адресу и является членом домохозяйства.

«Обращаясь к гражданам России, хочу сказать, что это не формальное дело», — подчеркнул глава государства. И напомнил представителям власти всех уровней, что их обязанность — «оказывать помощь, поддержку коллегам, которые будут проводить эту работу (перепись — прим. Т-и), и волонтерам, которые будут принимать в ней участие».

Комментируя необходимость проведения переписи населения, Путин также заметил, что государство, основываясь на ее данных, сможет принимать «более выверенные, а значит, более эффективные» решения как в экономике, так и в социальных областях — здравоохранении, образовании, демографии.