В Казани определили 12 обладателей iPhone 13 среди участников переписи населения
Сегодня вечером проект «Народный Татарстан» провел очередной этап фотоконкурса для жителей республики, принявших участие во Всероссийской переписи населения. Обладателями гаджетов стали Булат Мустафин и пользователь с ником Дядя Марат.
«Мы сообщаем участникам о победе сразу после прямого эфира, — рассказал куратор съёмочной площадки Динар Нигматзянов. — Просим оставить контактный номер, по которому и связываемся с призером. Забрать смартфон можно и после окончания переписи — до конца месяца. Как правило, людям, живущим не в Казани, необходимо несколько дней, чтобы добраться до съёмочной площадки».
С 1 по 14 ноября каждый татарстанец, поучаствовавший во Всероссийской переписи населения, может получить новый смартфон. Ежедневно в 8 часов вечера в прямом эфире в сообществе «Народный Татарстан» в соцсети «ВКонтакте» при помощи специального программного обеспечения организаторы акции определяют двоих владельцев iPhone 13. В данный момент известны имена двенадцати победителей. В их числе жители Казани, Агрыза, Чистополя, Елабуги, Нижнекамска и Нурлата. Пятеро счастливчиков уже получили приз, семь еще не забрали свою награду.
Присоединиться к акции довольно просто. Для этого необходимо прийти на стационарный пункт переписи населения или в МФЦ, сделать селфи или фото на фоне плаката или баннера переписи и разместить их в соцсетях «ВКонтакте» или Instagram. При этом профиль должен быть некоммерческим и открытым. Кроме того, требуется поставить два хэштега: #ТатарстанВместе и #МояПерепись.
«Я в шоке, всё происходит будто во сне, — поделилась впечатлениями призер акции Диляра. — Здорово, что есть такие конкурсы. Существует мнение, будто всё здесь не по-настоящему. Якобы имена победителей известны заранее. Это не так. Конкурс честный, и у всех участников равные шансы на победу».
Испытать свою удачу могут граждане в возрасте от 18 лет, опубликовавшие снимки с 8 часов утра 1 ноября до 20 часов вечера 14 ноября. При этом от каждого претендента на победу принимается только один снимок. Если фотография не победила, она продолжит участие в следующих этапах конкурса. Всего в дни переписи в республике определят 28 обладателей смартфонов.
«Я верила в то, что выиграю, и будто притянула удачу к себе, — сообщила одна из победительниц Динура. — Мы с мужем смотрели прямой эфир, и я увидела на экране свое лицо. Слов не осталось. Всё, что могла, — это кричать от избытка эмоций на всю квартиру. Я очень-очень рада!"
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ознакомиться с перечнем мест расположения стационарных участков и МФЦ можно по двум ссылкам: https://vk.cc/c7pBTv и https://vk.cc/c7pBWo.