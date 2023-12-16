В Татарстане немного подорожало дизельное топливо

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За период с 4 по 11 декабря в Татарстане немного выросло в цене дизельное топливо, тогда как стоимость бензина всех марок осталась неизменной. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Дизель подорожал на 0,39% (или на 23 копейки), до 59,69 рубля за литр. При этом литр бензина АИ-92 по-прежнему стоит 49,25 рубля, АИ-95 — 53,11 рубля, а АИ-98 и выше — 66,01 рубля.

Вместе с тем по сравнению с декабрем прошлого, 2022 года в Татарстане бензин АИ-92 вырос в цене на 7,15%, АИ-95 — на 7,35%, АИ-98 — на 8,52%, а дизельное топливо — на 9,43%.

Стоит отметить, что на минувших выходных стоимость всех марок бензина и дизеля на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже увеличилась.

С 21 сентября в России начал действовать временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, с 9 октября он был частично снят. Запрет на вывоз бензина отменили 17 ноября, а летнего дизельного топлива — 22 ноября. Поручение стабилизировать цены на бензин министрам дал Президент РФ Владимир Путин.