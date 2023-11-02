Путин поручил министрам стабилизировать цены на бензин в России

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Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров разобраться с ценами на бензин. Глава государства ждет два доклада о стабилизации «бензиновых расценок» - до 10 ноября и к 8 декабря соответственно.

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, участвовать в проверке российское правительство будет вместе с нефтяными компаниями. Стабилизировать поручено как розничные, так и оптовые цены на бензин и дизельное топливо.

Еще властям поручено обеспечить отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей достаточным объемом топлива.