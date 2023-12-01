В Татарстане подешевел бензин двух марок и дизельное топливо

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За период с 20 по 27 ноября в Татарстане немного подешевели две марки бензина и дизельное топливо. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

В частности, бензин АИ-92 уменьшился в цене сильнее всего — на 0,43% (или на 22 копейки), до 49,25 рубля за литр. Бензин АИ-95 стал дешевле на 0,33% (то есть на 18 копеек), до 53,11 рубля.

В свою очередь дизельное топливо подешевело на 0,24% (или на 15 копеек), до 59,46 рубля за литр.

При этом стоимость бензина АИ-98 и выше вновь осталась неизменной — 66,01 рубля за литр.

Вместе с тем по сравнению с декабрем прошлого, 2022 года в Татарстане бензин АИ-92 вырос в цене на 7,78%, АИ-95 — на 7,81%, АИ-98 — на 8,52%, а дизельное топливо — на 9,7%.

С 21 сентября в России начал действовать временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, с 9 октября он был частично снят. Запрет на вывоз бензина отменили 17 ноября, а летнего дизельного топлива — 22 ноября. Стабилизировать цены на бензин министрам поручил Президент РФ Владимир Путин.