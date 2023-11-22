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Правительство сняло запрет на экспорт летнего дизтоплива из России
В России отменен запрет на вывоз летнего дизельного топлива. Решение, принятое Правительством, обусловлено насыщением внутреннего рынка, сообщает Минэнерго.
Запрет начал действовать 21 сентября, когда был ограничен и экспорт бензина. Меры, напомним, были приняты для стабилизации цен на внутреннем рынке.
Теперь же, объяснили в министерстве, благодаря высоким объемам переработки нефти внутренние потребности удалось закрыть. Помимо этого, в зимний период этот вид топлива менее востребован на большей части страны.
«В результате с начала действия запрета экспорта оптовые цены летнего дизельного топлива на бирже снизились, а его запасы составляют более 3,2 млн тонн, что на 14% больше, чем на дату введения запрета экспорта моторного топлива», — говорится в телеграм-канале ведомства.
Принятое решение позволит избежать разгрузки нефтеперерабатывающих предприятий, а также позволит обеспечить высокий уровень производства востребованных видов топлива.
Напомним, что с 17 ноября в России прекратил действовать временный запрет на экспорт бензина.
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