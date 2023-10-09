Новак объявил о частичном снятии запрета на экспорт дизтоплива

Вице-премьер РФ Александр Новак

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Правительство России частично отменило запрет на экспорт дизельного топлива, чтобы не допустить затоваривания на внутреннем рынке и сохранить загрузку НПЗ. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с Премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, передает ТАСС.

«Решение [о частичном снятии запрета] принято было для недопущения затоваривания хранилищ и последующего снижения переработки на крупнейших нефтеперерабатывающих заводах, которые производят дизельное топливо пятого экологического класса и обеспечивают снабжение внутреннего рынка», — заявил Новак.

При этом курирующий отрасль вице-премьер выразил уверенность, что ограничение выполнило свою задачу, и подчеркнул, что для гарантированного обеспечения потребностей РФ не менее половины произведенного в стране дизеля должно поставляться на внутренний рынок.

Новак также уточнил, что запрет отменен только для поставок дизеля по трубопроводам в морские порты. Соответственно, запрет на экспорт бензина и экспорт дизельного топлива железнодорожным транспортом остаются в силе.

Upd. (12.38): Запрет на экспорт нефтепродуктов был введен 21 сентября, чтобы пресечь серый экспорт топлива и насытить внутренний рынок. Позднее газета «Коммерсантъ» написала о планах ослабить запрет, исключив из него поставки дизельного топлива по трубопроводам. Сейчас эта мера реализована.