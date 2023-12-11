Стоимость всех марок бензина и «дизеля» на бирже выросла за минувшие выходные

На бирже стоимость бензина марки «Регулятор-92» выросла на 0,8% или до 41964 рублей за тонну. Рост цен коснулся и других марок топлива. Так, «Премиум-95» подорожал на 0,6% или до 46620 рублей за тонну. Такие данные следуют из Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой биржи.

Что касается дизельного топлива (ДТ), то зимний «дизель» вырос в цене на 0,43% или до 69531 рубля за тонну, летний – до 54149 рублей за тонну (+1,08%). Сильнее всех подорожал межсезонный ДТ – на 2,2% и сейчас торгуется по 53728 рублей за тонну.

Напомним, в пятницу, 8 декабря, цены на все эти виды топлива снижались. Цены были следующие: «Регулятор-92» - 41632 рубля, «Премиум-95» - 46340 рублей. Летнее дизельное топливо стоило в тот день 53569 рублей, межсезонное ДТ – 52572 рубля, а зимний «дизель» - 69271 рубль.