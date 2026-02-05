В Татарстане начнется повышение температурного фона после 35-градусных морозов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 5 февраля, в Татарстане начнется постепенное повышение температурного фона после аномальных морозов. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Существенные осадки на территории региона по-прежнему маловероятны.

Западный и юго-западный ветер силой от 4 до 9 м/c днем местами будет усиливаться порывами до 14 м/с (в том числе и в Казани). На дорогах образуется гололедица.

После ночных -23, -28 градусов (и -30, -35 при прояснениях и в восточных районах) к утру столбики термометров в Татарстане поднимутся до -16, -21 градуса (на востоке – лишь до -24, -29). В светлое время суток воздух прогреется до -9, -14 градусов (кое-где на востоке – до -13, -18, в столице РТ – до -10, -12).

