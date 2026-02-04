Госавтоинспекция рекомендует жителям РТ отказаться от поездок из-за сильных морозов

Фото: «Татар-информ»

Сегодня ночью и утром 5 февраля в Татарстане ожидается понижение температуры воздуха до -35 градусов. В связи с этим Госавтоинспекция рекомендует жителям республики по возможности воздержаться от поездок в ближайшие сутки.

Ведомство подчеркивает, что при такой температуре возрастает риск поломок и аварийных ситуаций на дорогах.

Если поездка неизбежна – автомобилистам рекомендуется быть особо внимательными и проводить тщательный осмотр автомобиля перед поездкой, одеваться по сезону, не забывать про теплую одежду и обувь, запастись горячим чаем, иметь по возможности запас горючего.