news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 4 февраля 2026 14:28

Госавтоинспекция рекомендует жителям РТ отказаться от поездок из-за сильных морозов

Читайте нас в
Телеграм
Госавтоинспекция рекомендует жителям РТ отказаться от поездок из-за сильных морозов
Фото: «Татар-информ»

Сегодня ночью и утром 5 февраля в Татарстане ожидается понижение температуры воздуха до -35 градусов. В связи с этим Госавтоинспекция рекомендует жителям республики по возможности воздержаться от поездок в ближайшие сутки.

Ведомство подчеркивает, что при такой температуре возрастает риск поломок и аварийных ситуаций на дорогах.

Если поездка неизбежна – автомобилистам рекомендуется быть особо внимательными и проводить тщательный осмотр автомобиля перед поездкой, одеваться по сезону, не забывать про теплую одежду и обувь, запастись горячим чаем, иметь по возможности запас горючего.

читайте также
После снегопадов на Татарстан обрушатся морозы до -33 градусов
После снегопадов на Татарстан обрушатся морозы до -33 градусов
#морозы в татарстане #гаи
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане оценили ход капремонта школ и колледжей

В Татарстане оценили ход капремонта школ и колледжей

4 февраля 2026
Синоптик Шувалов: Февраль в Татарстане будет холодным

Синоптик Шувалов: Февраль в Татарстане будет холодным

3 февраля 2026