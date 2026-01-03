news_header_top
Общество 3 января 2026 22:01

На участках М5 в Самарской области временно ограничили движение из-за непогоды

На участках автодороги М5, проходящих по Самарской области, ввели временные ограничения движения для междугородних автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта. Об этом сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

«С 21:30 (МСК) 3 января 2026 года вводится временное ограничение движения междугородних автобусов, маршрутных такси и грузовых транспортных средств», – говорится в сообщении.

Ограничения касаются автодорог Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск (в том числе подъезд к Самаре), Р-178 Саранск – Сурское – Ульяновск, подъезда к Ульяновску от трассы М-5 «Урал», а также автодороги А-151 Цивильск – Ульяновск.

Причиной введения мер стали неблагоприятные погодные условия – снег, метель и ограниченная видимость. В Волго-Вятскуправтодоре уточнили, что ограничения будут действовать до улучшения погодной обстановки.

Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

«В случае возникновения сложных ситуаций участникам дорожного движения рекомендуется обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" по телефону: 8 (843) 273-54-08 или в службу спасения по номеру 112», – сообщили в ведомстве.

#ограничение движения большегрузов #ухудшение видимости #федеральные трассы
