news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 24 декабря 2025 09:46

На автодорогах регионального значения в Татарстане работают 345 единиц спецтехники

Читайте нас в
Телеграм
На автодорогах регионального значения в Татарстане работают 345 единиц спецтехники
Фото: mindortrans.tatarstan.ru

На автомобильных дорогах регионального значения в Татарстане в настоящее время работают 345 единиц снегоуборочной техники. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ.

По данным ведомства, в ночное время обслуживание дорог обеспечивали 230 единиц спецтехники. За минувшие сутки для обработки проезжей части было израсходовано 4 759 тонн песко-соляной смеси, 284 тонны соли и 70 тонн солевого раствора.

Синоптики прогнозируют в республике облачную погоду с прояснениями и местами небольшой снег. Ожидается северный и северо-восточный умеренный ветер. Температура воздуха днем составит от -18 до -23 градусов, в восточных районах Татарстана – от -24 до -27 градусов. На дорогах сохраняется гололедица.

В Миндортрансе РТ призвали водителей соблюдать осторожность и быть внимательными за рулем.

#Миндортранс РТ #уборка снега #спецтехника #автодороги
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

23 декабря 2025
«Успевать и радоваться жизни!»: в «Татмедиа» подвели итоги года и наградили сотрудников

«Успевать и радоваться жизни!»: в «Татмедиа» подвели итоги года и наградили сотрудников

23 декабря 2025