На автодорогах регионального значения в Татарстане работают 345 единиц спецтехники

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

На автомобильных дорогах регионального значения в Татарстане в настоящее время работают 345 единиц снегоуборочной техники. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ.

По данным ведомства, в ночное время обслуживание дорог обеспечивали 230 единиц спецтехники. За минувшие сутки для обработки проезжей части было израсходовано 4 759 тонн песко-соляной смеси, 284 тонны соли и 70 тонн солевого раствора.

Синоптики прогнозируют в республике облачную погоду с прояснениями и местами небольшой снег. Ожидается северный и северо-восточный умеренный ветер. Температура воздуха днем составит от -18 до -23 градусов, в восточных районах Татарстана – от -24 до -27 градусов. На дорогах сохраняется гололедица.

В Миндортрансе РТ призвали водителей соблюдать осторожность и быть внимательными за рулем.