В Татарстане производство молока за два месяца выросло на 9%

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

В Татарстане за два месяца произведено 283 тыс. тонн молока, что больше на 23 тыс. тонн, или на 9%, к уровню прошлого года. Больше всего произвели молока в Мензелинском, Алькеевском, Кукморском и Балтасинском районах, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«По продуктивности на корову за два месяца рост составил 10%. Более 1 тыс. тонн молока произвели Елабужский, Бугульминский, Сабинский, Азнакаевский и Актанышский районы. Высокий темп в этом году у Арского района – плюс 2,5 тыс. тонн», – говорится в сообщении.

Кроме того, в республике за два месяца произведено 66 тыс. тонн мяса. Продолжают увеличивать поголовье коров в Мензелинском, Кукморском, Елабужском, Балтасинском, Арском, Сабинском и Муслюмовском районах.

Поголовье лошадей увеличили 18 районов. Самое большое количество поголовья содержится в Сабинском, Балтасинском и Буинском районах.