В Татарстане производство молока выросло на 5,6%

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За январь 2024 года в Татарстане выросло производство молока на 5,6% в годовом выражении, но сократилось производство скота и птицы на убой, а также яиц — на 8,3% и 7,1% соответственно. Это следует из доклада о социально-экономическом положении республики, подготовленного Татарстанстатом.

В общей сложности в регионе хозяйства всех категорий произвели за первый месяц года 37,9 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 169,4 тыс. тонн молока и 108,6 млн штук яиц.

В частности, агрофирмы, определяя общереспубликанские тренды, произвели 27,0 тыс. тонн скота и птицы на убой (уменьшение на 10,3% год к году), 127,2 тыс. тонн молока (увеличение на 8,3%) и 99,8 млн штук яиц (уменьшение на 7,6%).

В свою очередь хозяйства населения произвели 9,5 тыс. тонн скота и птицы на убой (снижение на 3,7% год к году), 26,3 тыс. тонн молока (рост на 0,5%) и 7,3 млн штук яиц (снижение на 2,0%).

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели сократили производство как молока — на 5,3% в годовом выражении (произведено 15,9 тыс. тонн), так и скота и птицы на убой (1,4 тыс. тонн, -0,2%), а также яиц (1,5 млн штук, -1,1%).

При этом за прошлый год в Татарстане уменьшилось производство только скота и птицы на убой, тогда как производство молока и яиц выросло.

Одной из точек роста производства молока является строительство молочных ферм и комплексов. На это обращал внимание министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.