В Татарстане частично спадет жара из-за прихода более прохладного антициклона

Сегодня, 21 мая, в Татарстане из-за прихода нового, более прохладного антициклона произойдет понижение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Существенные осадки, в отличие от вчерашнего дня, не прогнозируются.

Северо-восточный ветер ослабнет до 4–9 м/с, и даже при порывах он будет усиливаться лишь до 13 м/с (в Казани – лишь до 12 м/c).

После умеренно теплой (не более +15 градусов) ночи днем воздух по региону прогреется до +22, +27 градусов (в столице РТ – до +24, +26).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане на этой неделе сохранится аномальная жара, хотя температуры немного понизятся. В Казани накануне был побит четвертый с начала мая температурный рекорд. Первые три были обновлены 8, 18 и 19 мая.