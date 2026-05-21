news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 21 мая 2026 06:00

В Татарстане частично спадет жара из-за прихода более прохладного антициклона

Читайте нас в
Телеграм
В Татарстане частично спадет жара из-за прихода более прохладного антициклона
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 21 мая, в Татарстане из-за прихода нового, более прохладного антициклона произойдет понижение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Существенные осадки, в отличие от вчерашнего дня, не прогнозируются.

Северо-восточный ветер ослабнет до 4–9 м/с, и даже при порывах он будет усиливаться лишь до 13 м/с (в Казани – лишь до 12 м/c).

После умеренно теплой (не более +15 градусов) ночи днем воздух по региону прогреется до +22, +27 градусов (в столице РТ – до +24, +26).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане на этой неделе сохранится аномальная жара, хотя температуры немного понизятся. В Казани накануне был побит четвертый с начала мая температурный рекорд. Первые три были обновлены 8, 18 и 19 мая.

читайте также
В Казани побит температурный рекорд почти 60-летней давности
В Казани побит температурный рекорд почти 60-летней давности
#прогноз погоды #прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт #похолодание
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

В Татарстане подвели итоги конкурса «Лучшая управляющая компания»

20 мая 2026

Британскому радио пришлось извиняться за новость о смерти короля Карла III

20 мая 2026
Новости партнеров