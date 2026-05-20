В Казани 19 мая был побит температурный рекорд 42-летней давности

В Казани 19 мая зафиксировали температурный рекорд, который держался 42 года, сообщили в Гидрометцентре РТ. Предыдущий абсолютный максимум для этой даты отмечали в 1984 году, когда воздух в столице прогрелся до плюс 30 градусов.

По данным метеостанции «Казань», максимальная температура составила плюс 31,2 градуса. На станции «Казань-Аэропорт» показатель достиг плюс 30,9 градуса, а на «Казань-Сокол» – плюс 30,3 градуса.

Это уже третий температурный рекорд с начала месяца. 8 мая воздух прогрелся до плюс 29,6 градуса, превысив предыдущий максимум 1996 года (плюс 29,5 градуса). 18 мая был обновлен рекорд, державшийся с 1923 года, – температура поднялась до 30,3 градуса.