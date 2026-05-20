news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 20 мая 2026 06:00

На Татарстан при сохранении жары обрушатся грозы, град и очень крепкий ветер

Читайте нас в
Телеграм
На Татарстан при сохранении жары обрушатся грозы, град и очень крепкий ветер
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 20 мая, в Татарстане сохранится аномальная жара, но из-за атмосферного фронта погодные условия приобретут неустойчивый характер. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой по-прежнему будет наблюдаться переменная облачность. Днем и вечером локально по региону, но не в Казани, пройдут кратковременные дожди и грозы. Вероятен град.

Северо-восточный ветер в дневные часы усилится с ночных 2–7 м/с до 5–10 м/с, местами достигая порывами 14 м/с, но не в столице РТ. При грозах возможны кратковременные усиления до 15–20 м/с (согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с называется крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с – очень крепким).

После теплой ночи (до +19 градусов на западе Татарстана) в светлое время суток воздух по республике прогреется до +28, +33 градусов (в Казани – до +31, +33).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане на этой неделе сохранится аномальная жара, хотя температуры немного понизятся. В Казани 18 мая оказался побит температурный рекорд более чем вековой давности.

читайте также
МЧС напомнило о мерах безопасности при граде и сильном ветре, ожидающихся в РТ
В Татарстане сохранится аномальная жара, хотя температуры немного понизятся
#прогноз погоды #прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт #дожди с грозами #град #аномальная жара
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Умер выдающийся казанский хирург-онколог Евгений Сигал

Умер выдающийся казанский хирург-онколог Евгений Сигал

19 мая 2026
МЧС напомнило о мерах безопасности при граде и сильном ветре, ожидающихся в РТ

МЧС напомнило о мерах безопасности при граде и сильном ветре, ожидающихся в РТ

19 мая 2026
Новости партнеров