В Казани побит температурный рекорд почти 60-летней давности

Сегодня, 20 мая, в столице Татарстана оказался обновлен температурный рекорд 59-летней давности. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Столбики термометров на метеостанции «Казань-Аэропорт» поднялись до +30,9 градуса.

Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха для 20 мая в столице РТ был зафиксирован на метеостанции «Казань» в 1967 году – он составлял +30,8 градуса.

Это уже четвертый температурный рекорд, побитый в Казани с начала мая. Первые три были обновлены 8, 18 и 19 мая.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане на этой неделе сохранится аномальная жара, хотя температуры немного понизятся.