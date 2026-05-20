news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 20 мая 2026 20:22

В Казани побит температурный рекорд почти 60-летней давности

Читайте нас в
Телеграм
В Казани побит температурный рекорд почти 60-летней давности
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 20 мая, в столице Татарстана оказался обновлен температурный рекорд 59-летней давности. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Столбики термометров на метеостанции «Казань-Аэропорт» поднялись до +30,9 градуса.

Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха для 20 мая в столице РТ был зафиксирован на метеостанции «Казань» в 1967 году – он составлял +30,8 градуса.

Это уже четвертый температурный рекорд, побитый в Казани с начала мая. Первые три были обновлены 8, 18 и 19 мая.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане на этой неделе сохранится аномальная жара, хотя температуры немного понизятся.

читайте также
В Казани побит температурный рекорд более чем вековой давности
В Казани побит температурный рекорд более чем вековой давности
На Татарстан при сохранении жары обрушатся грозы, град и очень крепкий ветер
В Казани 19 мая был побит температурный рекорд 42-летней давности
#температурный рекорд #температурный рекорд в казани #гидрометцентр рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

В Татарстане подвели итоги конкурса «Лучшая управляющая компания»

20 мая 2026

Суд избрал меру пресечения 18-летнему парню, который зарезал мужчину в центре Казани

20 мая 2026
Новости партнеров