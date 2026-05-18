В Татарстане сохранится аномальная жара, хотя температуры немного понизятся

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В ближайшие дни на территории Татарстана сохранится установившаяся ранее аномально жаркая погода, хотя в середине недели температурный фон немного понизится. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Синоптики отмечают, что на минувших выходных среднесуточные температуры превысили средние многолетние значения на девять-десять градусов. Завтра, 19 мая, в республике из-за воздействия антициклона будет столь же жарко, осадков не прогнозируется. Температура воздуха ночью составит от +9 до +14 градусов (кое-где на западе региона – до +18), днем – от +28 до +33.

В ночь на среду, 20 мая, существенных осадков не ожидается, но в дневные часы атмосферный фронт, который будет проходить через Татарстан, местами вызовет небольшие дожди. Темное время суток окажется еще более жарким – от +10 до +15 градусов (кое-где – до +20), а в светлое температурный фон останется высоким, несмотря на осадки, – от +28 до +33 градусов.

Ночные часы четверга, 21 мая, по-прежнему будут теплыми, но уже без локальных аномалий – столбики термометров покажут от +11 до +16 градусов. В зоне прохождения фронта местами продолжат идти небольшие дожди. День из-за влияния нового антициклона, сформировавшегося «в более холодной воздушной массе», окажется относительно прохладным по сравнению с предыдущими – от +24 до +29 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и субботу, 22 и 23 мая, в республике продолжит господствовать антициклон. Существенных осадков не прогнозируется, а температурный фон вновь повысится – до +26, +32 градусов в дневные часы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что метеоролог Александр Сергеев спрогнозировал «рваный» июнь с резкими перепадами температур в России.