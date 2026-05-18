В Казани побит температурный рекорд более чем вековой давности

Сегодня, 18 мая, в столице Татарстана оказался обновлен температурный рекорд 103-летней давности. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Столбики термометров на метеостанции «Казань» поднялись до +30,0 градуса, на метеостанции «Казань-Аэропорт» – до +30,1 градуса, а на метеостанции «Казань-Сокол» – до +30,3 градуса.

Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха для 18 мая в столице РТ был зафиксирован на метеостанции «Казань-Университет» в 1923 году – он составлял +29,8 градуса.

Это уже второй температурный рекорд, побитый в Казани с начала мая. Первый был обновлен 8-го числа.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане на этой неделе сохранится аномальная жара, хотя температуры немного понизятся.