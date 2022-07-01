В Татарстане без перемен: какие Covid-ограничения отменили по всей России?

Федеральный Роспотребнадзор отменил все ограничения, которые были приняты в период активного распространения коронавирусной инфекции. Почему в Татарстане все останется без перемен и какие ограничения все еще действительны – в репортаже «Татар-информа».

С завтрашнего дня в России снимут все ограничения, которые были введены из-за новой коронавирусной инфекции Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Заболеваемость Covid-19 в России упала в 64 раза

С завтрашнего дня в России снимут все ограничения, которые были введены из-за новой коронавирусной инфекции,

Такое решение Роспотребнадзор России принял в связи со значительным снижением заболеваемости: с февраля она упала в 64 раза.

В Управлении Роспотребнадзора по Татарстану подтверждают, что, к примеру, за прошлую неделю темп снижения заболеваемости составил 23%. Коэффициент распространенности в РТ составляет 0,8. Всего за 2022 год заболело более 109 тысяч татарстанцев.

Роспотребнадзор РФ уточняет, что сегодня 93% пациентов переносят вирус в легкой форме или бессимптомно. К тому же вероятность новой вспышки «омикрона» летом крайне мала.

На всей территории России отменяется масочный режим. Напомним, что в Татарстане его действие приостановили почти на месяц раньше – 6 июня. Жители республики надели маски в апреле 2020 года, причем РТ с введением масочного режима пошел на опережение, в России для предотвращения распространения коронавируса Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим только 27 октября 2020 года.

Жители республики надели маски в апреле 2020 года Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В стране отменили запрет на работу кафе и ресторанов ночью. В РТ это правило упразднили 26 марта. Ограничение на ночную работу заведений общепита сняли благодаря достижению хороших показателей эпидемиологической ситуации в Татарстане.

В Татарстане все остается как было

«Татар-информу» в пресс-службе Роспотребнадзора республики объяснили, что постановление №208 за подписью Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина продолжает действовать. Именно этот документ говорит о мерах предотвращения распространения Covid-19.

То есть все действующие ограничения в Татарстане сохраняются. Медики в лечебных учреждениях по-прежнему должны находиться в масках. Кроме того, несмотря на приостановление масочного режима в Татарстане, существует ряд профессий, представители которых обязаны носить маски на рабочих местах.

«Сегодня у нас обязательным остается ношение масок для некоторых категорий профессий, это предусмотрено санитарными правилами» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сегодня у нас обязательным остается ношение масок для некоторых категорий профессий, это предусмотрено санитарными правилами. Это медицинские работники, работники пищеблоков, медицинские работники в летних оздоровительных и образовательных учреждениях», – отметила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

По-прежнему сохраняется запрет на работу кальянных.

«Covid не исчез, госпитали продолжают принимать пациентов»

«Благодаря ограничениям, которые были введены на территории республики около двух лет назад с той или иной степенью интенсивности, системе здравоохранения удалось снизить нагрузку на поликлиники и стационары республики. Следствием стало снижение заболеваемости от Covid-19», – рассказал «Татар-информу» заместитель министра здравоохранения Татарстана, глава Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Владимир Жаворонков: «Работа по-прежнему ведется и на амбулаторном этапе, и в палатах, и в отделениях реанимации» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

По словам Жаворонкова, достоверно доказано, что отсутствие масочного режима и несоблюдение социальной дистанции, которые препятствуют воздушно-капельной передаче инфекции, приводит к худшим последствиям для здоровья жителей. Здесь, по словам заместителя министра, ограничения со своей задачей справились.

«Пришедшая информация об отмене ограничений – это не повод пользоваться такими эпитетами, как закончившийся коронавирус или завершившийся период распространения заболевания. Наши временные инфекционные госпитали продолжают работу, ежедневно в них обращаются пациенты, часть из которых мы вынуждены госпитализировать в связи с соответствующей тяжестью состояния. Работа по-прежнему ведется и на амбулаторном этапе, и в палатах, и в отделениях реанимации», – рассказал Владимир Жаворонков.

Заместитель министра здравоохранения призвал татарстанцев быть бдительными в отношении своего здоровья.

Несмотря на снятие ограничений, мониторинг новых случаев заражения Covid-19 и контроль за течением эпидемического процесса в России продолжится Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Если ситуация ухудшится – ограничения вернутся

Однако несмотря на снятие ограничений, мониторинг новых случаев заражения Covid-19 и контроль за течением эпидемического процесса в России продолжится.

В федеральном ведомстве подчеркнули, что если ситуация ухудшится, то действие ограничений может быть возобновлено.

«Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.